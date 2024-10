Knoop is doorgehakt: deze emotionele boodschap heeft Daniel Ricciardo voor de fans

Het einde van Daniel Ricciardo in de Formule 1-wereld lijkt nabij. Hij heeft per direct ontslag genomen bij zijn team Visa Cash App RB. Met een emotionele boodschap nam hij afscheid van het team.

Het zou zomaar kunnen dat Daniel Ricciardo in Singapore zijn laatste race ooit heeft gereden in het Formule 1-circus. Ondertussen is het duidelijk dat hij vanaf de volgende race zal worden vervangen door Liam Lawson.

Daniel Ricciardo nam na de race in Singapore afscheid van de Formule 1 en dat deed hij met de nodige emoties. Hij besefte in Singapore zelf ook dat het einde wel eens nabij zou kunnen zijn.

Einde verhaal nu echt zeker

"Ik weet dat dit het einde kan zijn, en ik ben ook uitgeput na de race. Het is gewoon een vloedgolf van gevoelens", klonk het toen al. Toen werd ook duidelijk dat er deze week gesprekken zouden volgen tussen team en Ricciardo.

šŸ—£ļø Some words from Daniel Ricciardo... pic.twitter.com/tPWRa37jB1 — The Race (@wearetherace) September 26, 2024

Nu is het definitief, want de Australiër heeft per direct ontslag genomen bij zijn team Visa Cash App RB. Hij heeft de beslissing via de sociale media bekend gemaakt, met nog wat pakkende woorden op de koop toe.

"Ik hou van deze sport, al mijn hele leven. Het is een geweldige carrière geweest. Aan de supporters die soms meer van de sport lijken te houden dan mezelf wil ik dank u zeggen", klonk het onder meer.