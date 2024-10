Einde carrière voor F1-rijder midden in het seizoen? Teambaas spreekt spijt uit over één zaak

Het zou zomaar kunnen dat Daniel Ricciardo in Singapore zijn laatste race ooit heeft gereden in het Formule 1-circus. Meer dan waarschijnlijk wordt hij tegen binnen een maand vervangen door Liam Lawson. Zelfs de teambaas heeft spijt van de manier waarop alles is ontvouwd.

Daniel Ricciardo nam na de race in Singapore afscheid van de Formule 1 en dat deed hij met de nodige emoties. Hij besefte in Singapore zelf ook dat het einde wel eens nabij zou kunnen zijn.

"Ik weet dat dit het einde kan zijn, en ik ben ook uitgeput na de race. Het is gewoon een vloedgolf van gevoelens", verklaarde hij toen aan RacingNews.

Spijt bij de teambaas

Visa RB-teambaas Laurent Mekies heeft zich ondertussen ook uitgesproken over de zaak. De ingenieur vindt het zichtbaar jammer dat er zo openlijk gesproken is over het mogelijke einde van Ricciardo bij het team.

if this is the end, what a ride it's been 🥹 pic.twitter.com/g0mZZ8jMav — WTF1 (@wtf1official) September 24, 2024

"Je rijders evalueren, daar is niets mis mee. Maar misschien hebben we het soms te openljik gedaan", aldus Mekies bij SiriusXM. "We hebben zelfs aangegeven dat we na Singapore zouden vergaderen."

Op de vergadering die deze week gepland staat zou de wissel Ricciardo - Lawson worden doorgevoerd. "Het heeft misschien invloed gehad op de druk die er op een rijder is komen te staan", drukte Mekies zijn spijt uit. "Maar het hoort erbij in de Formule 1."