Daniel Ricciardo vecht tegen tranen na laatste race in Singapore: "Een vloedgolf van gevoelens"

Daniel Ricciardo kon zijn emoties nauwelijks bedwingen na de Singapore Grand Prix, waar hij met een indrukwekkende prestatie een cruciale rol speelde in de titelstrijd van Max Verstappen.

De Australiër had in de laatste ronde de snelste tijd van de race neergezet. Zo onthield hij Lando Norris een waardevolle punt in de titelstrijd.

Na de race bleef Ricciardo lange tijd in zijn VCARB zitten, wat alarmerende gedachten opriep bij fans en kijkers. De coureur is zich ervan bewust dat deze race waarschijnlijk zijn laatste was, aangezien er deze week een aankondiging zal komen dat Liam Lawson hem zal vervangen voor de rest van het seizoen.

"Ik weet dat dit het einde kan zijn, en ik ben ook uitgeput na de race. Het is gewoon een vloedgolf van gevoelens,” verklaarde hij aan Racing News.

Dit besef zorgde voor veel gevoelens terwijl hij in de cockpit zat. De cockpit was voor Ricciardo jarenlang zijn tweede thuis, en het idee dat hij deze plek misschien moest verlaten, kwam zwaar aan.

Fans hopen dat hij in de toekomst een manier vindt om terug te keren naar de Formule 1. De vraag blijft of dit echt het einde is voor de populaire coureur.