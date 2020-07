🎥 Telraam nodig om spectaculaire incidenten bij te houden in F1-opener: Räikkönen en Hamilton spannen de kroon

En of de start van het F1-kampioenschap meteen voor spektakel gezorgd heeft! En voor incidenten! Het resulteerde in de GP van Oostenrijk in opgave na opgave, tot er nog slechts elf rijders overbleven. Zo eindigde zelfs Latifi, de traagste man op de baan, bijna in de punten.

Alle incidenten bespreken zou een beetje van het goede te veel aan. Naast de opgaves gebeurde er immers nog van alles. Maar de meest spraakmakende momenten van de GP van Oostenrijk kunnen we niet laten passeren zonder er nog eens op terug te blikken. We hebben een top drie opgesteld.

1) HET WIEL VAN RÄIKKÖNEN

Kimi Räikkönen beleeft bij Alfa Romeo niet bepaald de beste periode van zijn carrière, maar tekende in Oostenrijk wel voor de meest merkwaardige opgave. Plots stond de Fin aan de kant en achteraf was goed te zien waarom. Zijn rechtervoorwiel kwam in een bocht volledig los! Een gevaarlijke situatie, ook voor de rest van het veld. Alfa Romeo kreeg ook een boete van 5000 euro voor het losgekomen wiel.

2) PODIUMDROOM WEG VOOR ALBON

Na het vroege uitvallen van Verstappen stelden ze bij Red Bull hun hoop op een goede prestatie van Albon en die kregen ze ook. Albon lag perfect op schema om een podiumplek te bemachtigen en wilde zelfs nog van 3 naar 2 gaan.

Albon ging buitenom bij Hamilton, die liet geen ruimte om te passeren en kreeg een logische tijdstraf. Niet het spectaculairste incident van de race, maar wel één met grote gevolgen. Albon moest niet veel later opgeven, Red Bull behaalde in zijn thuisrace geen enkel punt.

3) DE REMMEN VAN MAGNUSSEN

We hadden hier zeker ook over de aanrijding van Vettel bij Sainz kunnen kiezen. Lees daar HIER ook nog meer over. Een fase die echter nog niet werd aangehaald, was de exit van Kevin Magnussen. Die had blijkbaar al geruime tijd problemen met de remmen. Toen hij werd aangevallen door Grosjean, ging het compleet mis. Vervolgens moest de safety car de baan op komen.