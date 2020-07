Vettel krijgt wind van voren na eerste GP, niet-knielende rijders kunnen ook niet overal op begrip rekenen

Heel wat F1-piloten moeten kritiek incasseren na de GP van Oostenrijk. Sebastian Vettel op kop, puur vanwege sportieve redenen. Vettel liet zich tijdens de race op een fout betrappen die moeilijk te verklaren valt. En dan is er nog het racismedebat.

Een foutje tijdens de kwalificaties zorgde er al voor dat Vettel Q3 niet haalde. Maar goed, als dat wel het geval was geweest, was het ten koste van teamgenoot Leclerc. Gemakkelijk was het dus niet in die sputterende Ferrari. Nadat Vettel tijdens de race de top tien binnendrong, liep het echter weer compleet mis.

Hij maakte jacht op Leclerc en Sainz, maar binnendoor was geen plaats om te passeren en in een bocht ging Vettel te laat in de remmen. Zijn wagen ging vervolgens aan het spinnen en hij zakte helemaal terug naar de onderste regionen, tot op de voorlaatste plek. Vettel bolde nog binnen op plaats tien.

GEEN GOEDE ACTIE

"Sebastian Vettel en Ferrari, dat werkt niet meer", klinkt het in Bild onomwonden. Mattia Binotto liet zich ook al ontvallen dat het geen goede actie was. "Dit kan een jonge bestuurder overkomen, maar met Sebastian mag zoiets niet voorvallen. Ik weet soms niet wat er met hem aan de hand is", besluit Ralf Schumacher bij SkySports.

Voor de start van de race was er al veel te doen rond een knielmoment. Het viel op hoe verschillende rijders toch bleven rechtstaan. Ook Verstappen was daarbij en dus is het in Nederland een item. "Dat niet iedereen knielt, begrijp ik niet", aldus voetbalcoach Ronald Koeman in Studio Sport. "Je bespreekt dat toch vooraf met mekaar? Als iedereen het doet, is het een sterker statement."