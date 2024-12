Verstappen slaat terug en haalt uit naar criticasters: "Ze zijn te hard voor hem, het was niet makkelijk"

Max Verstappen heeft zich uitgesproken over hij zijn teamgenoot Sergio Pérez tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen behandeld werd. De Nederlander vindt dat zijn collega bij Red Bull te vaak te hard werd aangepakt vanwege zijn prestaties.

In 2024 reed Pérez voor het vierde jaar op rij naast Verstappen bij Red Bull, maar dit seizoen liep het voor de Mexicaan anders dan gehoopt. Terwijl Verstappen wederom zijn vierde wereldtitel op rij behaalde, worstelde Pérez met de RB20.

De resultaten waren dan ook niet naar wens, en het verschil tussen Verstappen en Pérez was duidelijk zichtbaar. Verstappen scoorde 437 punten, terwijl Pérez met 285 punten genoegen moest nemen met de achtste plaats in het kampioenschap.

Tegenvallende RB20

Het probleem voor Pérez was niet alleen zijn eigen prestaties, maar ook de wispelturigheid van de RB20. Na een sterke start van het seizoen worstelde zowel Verstappen als Pérez met de instabiliteit van de auto.

"Ik werk elke week met Sergio samen, weekend in, weekend uit", zegt Verstappen. "En ik vind dat mensen vaak te hard voor hem zijn. Natuurlijk waren er weekenden waarin hij het beter had kunnen doen, maar dat geldt voor iedereen in het team. Het was niet makkelijk voor hem."

Het blijft onzeker of Pérez volgend jaar nog steeds naast Verstappen zal zitten bij Red Bull. "Hij is een geweldige gast en een mooie persoon om mee samen te werken", voegt Verstappen toe. "Het is bijzonder om een teammaat als hem te hebben."