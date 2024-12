Einde van een lang seizoen: Verstappen niet te spreken over RB20

Max Verstappen heeft het Formule 1-seizoen 2024 afgesloten met een zesde plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi. Na een race vol uitdagingen, waaronder een tijdstraf en een gebrek aan snelheid, was de Nederlander opgelucht dat het seizoen voorbij is.

Max Verstappen kon in Abu Dhabi geen vuist maken tegen de topteams en eindigde op de zesde plek. Hoewel een tijdstraf na contact met Oscar Piastri zijn race beïnvloedde, was de race pace van de RB20 volgens Verstappen het grootste probleem. "De banden raakten oververhit, waardoor aanvallen onmogelijk was", verklaarde hij. De Limburger omschreef de snelheid van de Red Bull als 'matig' en zag de race als een weerspiegeling van de zwakkere tweede helft van het seizoen. Afscheid van RB20 Het lange seizoen van 2024 heeft bij Verstappen zijn tol geëist. "Ik ben erg blij dat het erop zit", zei hij na de race. Hij gaf aan dat hij de RB20 niet zal missen, in tegenstelling tot de succesvolle RB19 van vorig jaar. We hebben veel werk te doen deze winter", zei Verstappen. De ontwikkeling van de nieuwe auto wordt cruciaal, aangezien Verstappen hoopt opnieuw vooraan mee te strijden. Het team heeft naar eigen zeggen al plannen om de zwakke punten van de RB20 aan te pakken. Met het seizoen achter de rug richt Red Bull zich volledig op de winterstop. Het team erkent dat de prestaties in Abu Dhabi een wake-up call waren, vooral gezien de sterke concurrentie van McLaren, Ferrari en Mercedes.