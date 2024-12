Niet Brad Pitt, maar Lewis Hamilton steelt de show in nieuwe F1-film

De opnames van de nieuwe Formule 1-film van Apple, met Brad Pitt en Damson Idris in de hoofdrollen, zijn bijna afgerond. Volgens de makers heeft Lewis Hamilton ervoor gezorgd dat de film zo echt mogelijk aanvoelt.

De film werd opgenomen op bekende circuits zoals Spa-Francorchamps en het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hoewel er al beelden zijn uitgelekt, maken de makers zich geen zorgen. “Die clips laten niets van het echte verhaal zien, ze maken mensen alleen nieuwsgierig", zegt Eddy Cue van Apple.

Grote betrokkenheid Lewis Hamilton

Lewis Hamilton was nauw betrokken bij de film. Hij lette op alles, van hoe motoren klinken tot hoe coureurs schakelen tijdens races. “Lewis weet precies wat wel en niet klopt", zegt producent Jerry Bruckheimer. “Hij merkte bijvoorbeeld op dat Brad in een bepaalde scène in de verkeerde versnelling zat. Dankzij zijn hulp voelt alles realistischer.”

Veel details in de film komen van interviews met Formule 1-coureurs. “De trucs en tactieken die Brad in de film gebruikt, zijn allemaal geïnspireerd door dingen die echte coureurs door de jaren heen hebben gedaan", vertelt Bruckheimer.

Hoewel de film een spannend verhaal vertelt, wilden de makers dat alles op het circuit klopt. “Het racen moest echt voelen", zegt Cue. Dankzij de betrokkenheid van Hamilton kon dit makkelijk gerealiseerd worden.

Door de samenwerking met echte teams en coureurs kan de film de populariteit van de sport wereldwijd vergroten. "We hopen dat mensen na het kijken van de film Formule 1 nog meer gaan waarderen", zegt Bruckheimer.