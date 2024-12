🎥 Brad Pitt zorgt voor bijzondere beelden in Abu Dhabi - met Leclerc en Russell in bijrolletje

Producer Jerry Bruckheimer vertelde eerder al dat het veel moeite kostte om teams te overtuigen dat de film geen partij zou kiezen. Het heeft volgens hem drie jaar geduurd voordat de teams zich op hun gemak voelden en bereid waren om actief mee te werken.

Naast de inhoud heeft ook de titel van de film, simpelweg “F1”, voor controverse gezorgd. Veel fans en experts vinden de naam te eenvoudig.

De film staat gepland voor release op 25 juni 2025. De hoofdrol wordt vertolkt door Brad Pitt. Volgens Bruckheimer zullen alle teams en coureurs alvast gelijkwaardig worden belicht.

