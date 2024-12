Ferrari-teambaas gokt op strategische zet van teams voor 2026: ontdek het plan

Red Bull Racing heeft de wereldtitel te pakken met Max Verstappen, maar door de mindere resultaten voor Sergio Perez werden ze wel pas derde in het constructeursklassement. Al is dat niet meteen alleen maar slecht nieuws. In 2025 zouden er wel eens gekke dingen kunnen gebeuren.

Aan een goede plaats in de WK-stand bij de teams hangt namelijk een financiële bonus vast. McLaren zou rond de 140 miljoen euro krijgen, Sauber - dat tiende werd - zo'n 60 miljoen euro. Elke plaats levert zo'n 9 à 10 miljoen euro minder op, dus een wereldtitel had bijna twintig miljoen meer opgeleverd. Windtunnel Maar er is wel een sportieve keerzijde. Hoe hoger een team eindigt in de constructeursstand, hoe minder tijd het krijgt in de windtunnel, cruciaal om upgrades te testen. Red Bull zou zo'n veertig uur meer krijgen in de windtunnel en kan op die manier dus mogelijk meer testen uitvoeren voor de nieuwe wagen. Halfweg 2025 zal er gekeken worden naar de stand vanop dat moment om eventueel bij te sturen. Bewust minder goed presteren? Maar wat na 2025? In 2026 gaan er grote veranderingen gebeuren aan de reglementen in de Formule 1. En dat zou wel eens ferme gevolgen kunnen gaan hebben. Ferrari-teambaas Fred Vasseur zou volgens Sporza al gegokt hebben dat er in het tweede deel van 2025 bepaalde teams minder zouden gaan presteren, om zo meer tijd te krijgen in de windtunnel richting 2026.