Financiële domper voor Red Bull, maar: dit is het verborgen voordeel van een derde plaats in het Formule 1-klassement

Red Bull Racing heeft de wereldtitel te pakken met Max Verstappen, maar door de mindere resultaten voor Sergio Perez werden ze wel pas derde in het constructeursklassement. Al is dat niet meteen alleen maar slecht nieuws.

McLaren werd wereldkampioen bij de constructeurs, al werd het nog even spannend met Ferrari. Red Bull van zijn kant kwam liefst 77 punten tekort en werd daardoor afgetekend derde.

Financiële negatieve gevolgen, maar ...

Dat heeft negatieve gevolgen, maar ook wat sportieve positieve gevolgen. Eerst de financiën: hoe hoger je kan eindigen in een seizoen, hoe meer geld je mag bijscheppen op de bankrekening.

McLaren zou rond de 140 miljoen euro krijgen, Sauber - dat tiende werd - zo'n 60 miljoen euro. Elke plaats levert zo'n 9 à 10 miljoen euro minder op, dus een wereldtitel had bijna twintig miljoen meer opgeleverd.

Meer tijd in de windtunnel

Maar er is wel een sportieve keerzijde. Hoe hoger een team eindigt in de constructeursstand, hoe minder tijd het krijgt in de windtunnel, cruciaal om upgrades te testen.

Red Bull zou zo'n veertig uur meer krijgen in de windtunnel en kan op die manier dus mogelijk meer testen uitvoeren voor de nieuwe wagen. Dat kan een serieus voordeel zijn in de strijd om de wereldtitel volgend seizoen. De tijd telt wel enkel voor het eerste deel van het WK.