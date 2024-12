Alonso breekt de stilte over Verstappen-Russell clash: "Het is niet wat je denkt"

In aanloop naar de GP van Abu Dhabi was de ruzie tussen Max Verstappen en George Russell het gesprek van de dag. Verstappen had na de race in Qatar hard uitgehaald naar de Mercedes-coureur, waarbij hij zei dat Russell zich voor de camera anders voordoet dan achter de schermen.

Verstappen had zich vooral gefrustreerd uitgelaten over de houding van Russell, die volgens hem heel anders was tijdens gesprekken met de stewards dan voor de camera. "Als je daarbinnen zit, dan is het gewoon een ander persoon. Daar kan ik heel moeilijk tegen", verklaarde de Nederlander. De situatie escaleerde toen Toto Wolff van Mercedes en Christian Horner van Red Bull, zich mengden in het conflict. Wolff noemde Horner een "keffende terriër", waarop Horner reageerde met de opmerking dat hij liever een terriër was dan een wolf. Fernando Alonso, die goed bevriend is met Verstappen, werd ook gevraagd naar de ruzie. De tweevoudig wereldkampioen toonde zich echter niet geheel eens met Verstappen’s beschuldiging dat Russell twee gezichten zou hebben. "Ik denk niet dat hij verschillende gezichten laat zien", zei Alonso over de Mercedes-coureur. Volgens Alonso ligt de oorzaak van Verstappen's frustratie mogelijk niet bij Russell, maar bij de inconsistentie van de stewards. Dit is een onderwerp waar Alonso zelf ook herhaaldelijk zijn zorgen over heeft geuit. Toch blijft Alonso positief over de toekomst en de veranderingen die binnen de FIA zijn doorgevoerd. "Sinds kort hebben we een nieuwe wedstrijdleider, daarnaast zijn er wat gezichten veranderd in de kamer van de stewards", zei Alonso. Hij hoopt dat deze veranderingen de consistentie zullen verbeteren.