Christian Horner gooit extra olie op het vuur en lacht om Wolff's belediging

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft lachend gereageerd op de opmerking van Mercedes-baas Toto Wolff, die hem een 'keffende terriër' noemde. Horner laat zich alvast niet verslaan door de kritiek van Wolff.

De spanning begon vorige week in Qatar, toen Max Verstappen na het behalen van de pole-position een gridstraf van één plek kreeg voor een incident met George Russell. Verstappen was niet te spreken over het gedrag van Russell bij de stewards. Wolff steunde zijn coureur en noemde Horner een 'keffende terriër'.

Horner reageerde hierop met humor. "Ik ben dol op terriërs. Ik heb er vier gehad, waaronder een paar West Highland-terriërs, genaamd Bernie en Flavio. Is het dan zo slecht om een terriër genoemd te worden? Ze zijn in ieder geval niet bang om grotere honden aan te pakken."

Wraak op het circuit

Horner reageerde ook op een uitspraak van Russell, die beweerde dat Verstappen gezegd zou hebben dat hij wraak zou nemen op het circuit. Verstappen ontkende dit echter.

"Max zegt altijd wat hij denkt. Hij was gefrustreerd over de gridstraf, maar hij heeft dat omgezet in motivatie en won de race", zei Horner.

Horner voegde eraan toe dat de spanning tussen hem en Wolff typisch is voor de rivaliteit tussen de teams, maar dat hij zich liever niet teveel laat afleiden door de persoonlijke opmerkingen. "Toto houdt ervan om mij te haten, dat weet ik. Maar ik zou zeggen dat hij beter bezig kan zijn met de laatste race van Lewis. Daar zou ik mijn energie liever in steken", besluit Horner.