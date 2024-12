Verstappen reageert scherp op kritiek van Russell: "Ik ben niet hier om vrienden te maken"

De mediadag voor de Grand Prix van Abu Dhabi is uitgelopen op een pittige woordenwisseling tussen Max Verstappen en George Russell. De spanning tussen de twee coureurs escaleerde na opmerkingen van Russell over Verstappen's gedrag in Qatar.

Verstappen reageerde fel op de uitspraken van zijn Mercedes-collega, waarbij hij onder meer de term ‘matennaaier’ gebruikte. De kritiek tussen de twee komt ook na een aantal stevige uitspraken van Verstappen, die geen spijt lijkt te hebben van zijn eerdere woorden in Qatar. De woorden van George Russell over een dreigement van Verstappen in bocht 1 tijdens de Grand Prix van Qatar werden door de Nederlander stellig ontkend. “Dat klopt al niet", reageerde Verstappen met verbazing. Russell had beweerd dat Verstappen had gezegd dat hij zijn hoofd in de muur zou drukken, maar Verstappen wees dit als een leugen af. Hij benadrukte dat dergelijke uitspraken van Russell niet verrassend zijn. "Liegen en dingen aan elkaar plakken die niet kloppen", aldus Verstappen. Vloeken & schelden Russell had Verstappen beschuldigd van vloeken en schelden, maar ook dat werd door Verstappen weersproken. “Dat klopt ook niet", zei Verstappen, die vooral teleurgesteld was over het dramatiseren van de situatie. “Dat gebeurt dan binnenskamers, maar je hoeft niet alles te vertellen en het aan te dikken.” Verstappen liet duidelijk weten dat hij geen behoefte had aan vriendschap met de Mercedes-coureur. "We hoeven geen beste vrienden te zijn", zei hij vastberaden.