Russell haalt hard uit naar Verstappen: "Respect is helemaal verdwenen"

George Russell heeft hard uitgehaald naar Max Verstappen na recente uitspraken van de Nederlander. De Mercedes-coureur onthult dat Verstappen in Abu Dhabi dreigde opzettelijk tegen hem aan te botsen.

De spanningen tussen Max Verstappen en George Russell liepen hoog op na de kwalificatie in Qatar, waar een incident tussen beide coureurs Verstappen een gridstraf opleverde. De Nederlander uitte zijn frustratie publiekelijk en stelde dat hij al het respect voor Russell had verloren. “Ik heb heel veel respect voor rijders, maar na gisteravond is dat bij hem helemaal verdwenen", zei Verstappen.

Russell liet in Abu Dhabi weten geschokt te zijn door Verstappens gedrag. Hij onthulde dat Verstappen tijdens een gesprek op zaterdagavond had gedreigd opzettelijk tegen hem aan te rijden. “Hij zei letterlijk dat hij me op mijn kop in de muur zou zetten", vertelde Russell.

De Britse coureur vindt dat Verstappen te ver gaat, niet alleen met zijn woorden maar ook met zijn acties op de baan. “Je kunt hard racen, maar het mag nooit persoonlijk worden. Wat Verstappen nu doet, gaat over de schreef", aldus Russell.

Russell ziet geen reden om de relatie met Verstappen te herstellen. “Ik ben niet geïnteresseerd om met hem te praten. Hij moet zelf zijn houding veranderen, ik ga er niet wakker van liggen."

“Dat is niet hoe we in deze sport zouden moeten racen", stelt Russell. Hij vindt dat Verstappen als wereldkampioen een voorbeeldfunctie heeft en meer verantwoordelijkheid moet tonen.