Tom Boonen komt met duidelijke mening: "Ze zijn gevaarlijk potje aan het openen"

Sinds 2022 is Max Verstappen de eerste en enige die een gridstraf al kreeg voor te traag rijden in een formatieronde. Op die manier zag hij zijn polepositie - ondanks het snelste rondje ooit in Qatar - teniet gedaan worden.

Verstappen kreeg een plaats straf met oog op de race en mocht zo pas op plek twee starten en bovendien kreeg hij ook nog een strafpunt. Dat is sinds 2022 enkel nog maar met Verstappen gebeurd.

Gevaarlijk potje?

"Het is wel alsof Max Verstappen gebruikt wordt om een soort van statement te maken. Dat slaat nergens op en dat mag echt niet. Verstappen maakt er zich dan niet druk om en gaat de race gewoon winnen, dat is de beste middelvinger die je kan opsteken", had Tom Coronel eerder al laten weten.

Tom Boonen pikte meteen in bij The Paddock: "Ik denk dat ze een gevaarlijk potje aan het openen zijn, waarmee ze de poort kunnen openzetten voor meer straffen. Verstappen was zich aan het klaarmaken ... Ze toveren maar sancties uit de hoge hoed."

Verstappen geviseerd?

"Er is geen duidelijke lijn en dat is absurd, zeker voor de Formule 1. In het verleden heeft iedereen al buiten die tijd gereden ... Verstappen wordt langs alle kanten ook wat geviseerd."

Sam Dejonghe vond het ook maar raar: "Russell provoceert eigenlijk die straf. Hij weet ook wat er aan het gebeuren is en ziet Alonso en Verstappen voor hem."