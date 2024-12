Analisten snoeihard over straf voor Verstappen: "Absolute onzin, dit kan niet"

Sinds 2022 is Max Verstappen de eerste en enige die een gridstraf al kreeg voor te traag rijden. Alonso reageerde meteen en ook de analisten waren er helemaal niet mee eens.

"Wat is dat ook, een straf van één plaats. Vijf seconden of tien seconden, dat snappen we wel. Maar een straf van één plaats?", vroeg Ruud Dimmers zich hardop af wat er aan de hand was met de straf van Verstappen bij de kwalificaties.

En Tom Coronel pikte meteen in bij de Racing News 365-podcast. "Het gaat dan over de graad van gevaar. Het slaat natuurlijk nergens op. Het is complete onzin. Russell probeerde Verstappen echt te piepelen."

Max als statement gebruikt?

"Het is wel alsof Max Verstappen gebruikt wordt om een soort van statement te maken. Dat slaat nergens op en dat mag echt niet. Verstappen maakt er zich dan niet druk om en gaat de race gewoon winnen, dat is de beste middelvinger die je kan opsteken."

Tijdens de sprintrace ging het niet al te goed met Verstappen, die pas achtste wist te eindigen. Daarna zette hij in de race echter helemaal orde op zaken. En hij zette ook de puntjes op de i.

Volgende week in Abu Dhabi is er de laatste race van het seizoen. Benieuwd of Verstappen ook die race nog naar zijn hand kan zetten.