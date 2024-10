FIA-steward verdedigt Max Verstappen: 'We vragen niet om robots, maar om professionaliteit'

Johnny Herbert, voormalig Formule 1-coureur en FIA-steward, heeft de community service-straf die aan Max Verstappen is opgelegd voor zijn vloeken tijdens het Singapore Grand Prix-weekend verdedigd.

Verstappen werd opgeroepen door de stewards op het Marina Bay Street Circuit na een vermeende schending van de Internationale Sportcode, die volgde op zijn onwelvoeglijke taalgebruik tijdens de officiële persconferentie op donderdag. Dit gebeurde kort nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem had opgeroepen tot minder vloeken door coureurs.

De Red Bull-coureur kreeg de opdracht om community service te verrichten als straf voor zijn taalgebruik. Herbert die als steward betrokken was bij de zaak in Singapore, vindt de opgelegde straf gerechtvaardigd.

"Tijdens de persconferentie in Singapore gebruikte Max het f-woord over zijn auto. Persconferenties worden wereldwijd uitgezonden. Er is meer vloeken dan ooit tevoren. Een persconferentie is niet de juiste plek daarvoor”, zei hij tegen Casino Hawks.

Herbert gaf aan dat het verzoek om minder te vloeken niet betekent dat coureurs tot robots moeten worden gemaakt. “De meeste coureurs vloeken niet. Het is terecht om hen te vragen zich professioneel te gedragen.”

Het incident werd naar de stewards verwezen en zij voerden een open gesprek met Verstappen over de situatie. Herbert benadrukt dat de stewards verschillende middelen hebben om coureurs te straffen en dat de keuze voor community service meer maatschappelijk verantwoord is. Wat de exacte invulling daarvan zal zijn, is aan Verstappen en de FIA.