FIA-voorzitter schiet met scherp: "Kunnen we stoppen met deze onzin?"

Mohammed Ben Sulayem is sinds 2021 actief als voorzitter van de FIA. Nu heeft hij zich in een interview uitgelaten over zijn eerste drie jaar als sterke man en daarbij toch wel met scherp geschoten.

"Nee, we zullen nooit de eer krijgen. Onmogelijk. We krijgen alleen maar bagger over ons heen. Dat weet ik. Iedereen behalve de FIA mag met de eer gaan lopen, behalve de FIA", klonk het eerder al streng bij Motorsport.

Felle boodschap van FIA-voorzitter

Nu is hij nog wat verder gegaan in een interview met dat medium: "Ik respecteer Max Verstappen omdat ik een coureur ben. Ik was een kampioen en ik respecteer winnaars en kampioenen.

"Ik zie dat hij zijn deel van de misbehandeling heeft gehad, maar laten we het over mij hebben. Als je naar de Britse media kijkt en wat ze mij hebben aangedaan… In godsnaam, ze hebben mij veroordeeld."

Ermee stoppen en aandacht hebben voor de sport?

"Ze hebben mij nergens van beschuldigd, maar ze blijven doorgaan. En kan het mij schelen? Nee. Waarom? Want waar zijn ze op uit? Ze zijn uit op verkopen."

"Met alle respect voor de Britse media of andere media: zij hebben geen stem. Wij zijn een onafhankelijke, democratische federatie. Het is de wereld van het lidmaatschap die mij heeft gekozen. De macht ligt niet bij hen. Kunnen we gewoon stoppen met deze onzin en weer aan de slag gaan en doen wat beter is voor de sport?"