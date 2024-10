Deze rijders zouden wel eens het voorbeeld van Ricciardo kunnen gaan volgen binnenkort

Daniel Ricciardo heeft vermoedelijk zijn laatste race in de Formule 1 gereden. Hij was niet de eerste, maar zal ook niet de laatste zijn die er moet mee ophouden in de koninginnenklasse van de autosport.

Er mag verwacht worden dat naast Daniel Ricciardo ook Zhou Guanyu en Kevin Magnussen geen zitje voor 2025 zullen mogen verwachten. Mogelijk is dat ook voor hen beiden een definitief einde van de carrière. Koffiedik kijken, maar ... Maar daarna is het nog wat koffiedik kijken welke rijders er snel zullen mee ophouden. Al zijn er wel twee namen waar we logischerwijze meteen moeten naar gaan kijken. Zo denken ze bij Planet F1 dat ook voor Fernando Alonso de laatste jaren stilaan ingaan. Hij zou wel eens kunnen het slachtoffer worden van het feit dat er in 2026 andere wetten gelden binnen de Formule 1. Ook einde voor Perez in zicht? Aston Martin wil dan mogelijk hoger gaan mikken en dat zou wel eens ten koste van Alonso kunnen gaan. Zeker als bijvoorbeeld bij Red Bull Verstappen zal worden weggehaald. En dan is er nog Sergio Perez. Die maakte onlangs duidelijk dat hij nog niet wil stoppen met rijden, maar mogelijk dat er na dit seizoen en anders zeker na het seizoen 2025 toch nog anders zal worden gepraat.