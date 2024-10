🎥 Veelzeggend: Sergio Perez gebruikt Wolf of Wall Street om te reageren op geruchten over pensioen

De voorbije week waren er heel wat geruchten ontstaan over de toekomst van Sergio Perez in de Formule 1. Die zou mogelijk aan het einde van dit seizoen er helemaal mee ophouden. De Mexicaan heeft nu gereageerd.

Binnen een maand is er de Grote Prijs van Mexico. In eigen land zou de ervaren Mexicaan van Red Bull Racing zijn afscheid aankondigen aan het einde van het lopende seizoen.

Dat is het gerucht dat hardnekkig de ronde doet de voorbije week en weken. En dat omdat Perez een ontslag bij Red Bull vreest en dus zelf de eer aan zichzelf zou willen houden door zelf te vertrekken en te stoppen.

Sergio Perez slaat hard terug met boodschap

De 34-jarige Mexicaan wil echter niet weten van een pensioen en slaat hard terug. Hij heeft daarvoor op de sociale media ook meteen een grappig filmfragment uit The Wolf of Wall Street weten boven te halen.

Het moge zo meteen duidelijk zijn: Sergio Perez lijkt van geen wijken te willen weten. Of hij volgend seizoen nog in de Formule 1 zal zitten? Dat is natuurlijk weer een andere zaak. Maar het zal niet aan hemzelf liggen.

Perez zit al sinds 2011 in het Formule 1-circus en staat dit seizoen pas op een teleurstellende achtste plaats in de WK-stand. De voorbije races kon hij zijn stempel niet drukken, waardoor McLaren voorlopig leider is in de WK-constructeurstand.