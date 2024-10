Helmut Marko vraagt Audi om een coureur een kans te geven: 'Ik denk dat als hij dit zitje niet krijgt, zijn Formule 1-carrière voorbij is"

Helmut Marko vindt het onbegrijpelijk dat Audi Valtteri Bottas boven Mick Schumacher zou kiezen. De adviseur van Red Bull dringt er bij het team op aan om de Duitser een kans te geven.

Hoewel de line-up van Red Bull voor het komende seizoen nog niet definitief is, heeft Audi nog één zitje openstaan. Het team heeft een lange lijst met opties, variërend van de huidige coureurs Bottas en Zhou Guanyu tot nieuwkomers zoals Sauber-junior Theo Pourchaire en McLaren’s F2-coureur Gabriel Bortoleto. En dan is er Schumacher.

De 25-jarige zoon van de zevenvoudige F1-legende Michael Schumacher had in 2021 en 2022 twee seizoenen op de grid bij Haas, maar wist daar niet te imponeren. Hoewel hij in zijn eerste seizoen beter presteerde dan de andere rookie van het team, viel hij in zijn tweede jaar door de mand met slechts twee top-tienresultaten.

Dit seizoen is Schumacher aan de slag gegaan als reservecoureur bij Mercedes, terwijl hij ook deelneemt aan het Wereld Endurance Championship met Alpine. Marko heeft Audi aangespoord om de 25-jarige een kans te geven. Volgens sommige rapporten zou Audi echter al hebben besloten om Valtteri Bottas aan te stellen voor een extra jaar.

Marko is verbaasd over die beslissing. “Ik weet het niet precies, maar als de situatie echt is dat Valtteri Bottas de kans krijgt, dan is dat voor mij nog onbegrijpelijker."

“Ik denk dat als Schumacher dit zitje niet krijgt, zijn Formule 1-historie voorbij is. Dan moet hij zich concentreren op de langeafstandsraces, waar hij zeer succesvol was.”