Schumacher blijft hopen op F1-comeback en richt zijn pijlen op ambitieus project

Mick Schumacher blijft hopen op een terugkeer in de Formule 1 en richt zijn pijlen op het ambitieuze Audi-project.

Ondanks teleurstellende seizoenen bij Haas F1 en zijn huidige rol als testcoureur bij Mercedes, blijft Schumacher gefocust op zijn grote doel. Hij wil namelijk een vaste plek in de koningsklasse van de autosport.

Schumacher heeft herhaaldelijk aangegeven dat Formule 1 zijn prioriteit blijft. Hij wil pas andere opties overwegen als duidelijk wordt dat een terugkeer naar de F1 niet mogelijk is. “De Formule 1 is het grote doel. Dat is het altijd geweest en dat is het nog steeds", benadrukt Schumacher.

De realiteit is echter dat er slechts twee teams over zijn met potentiële zitjes voor 2025. De kans dat hij Red Bull zal krijgen lijkt klein, gezien de voorkeur uitgaat naar Liam Lawson of Daniel Ricciardo. Sauber, dat vanaf 2026 als fabrieksteam van Audi zal opereren, biedt mogelijk meer perspectief.

Sauber

Schumacher blijft geheimzinnig over zijn kansen bij Sauber. Hij geeft aan dat er redenen zijn die 'achter gesloten deuren' worden besproken, maar wil hier publiekelijk niets over zeggen uit respect voor alle betrokken partijen.

Ondanks de onzekerheid houdt Schumacher vast aan zijn plan om alles in het teken te zetten van een F1-comeback. Schumacher blijft momenteel actief bij Mercedes als test- en reservecoureur. In die rol levert hij waardevolle input voor de afstelling van de auto’s van Hamilton en Russell.