Toekomst van Nederlander in de IndyCar ziet er wel heel somber uit

Rinus VeeKay werd vorige maand geconfronteerd met een onaangename verrassing toen Ed Carpenter Racing aankondigde dat het zonder hem verder gaat in de IndyCar.

Na een samenwerking van vijf jaar is er een einde gekomen aan zijn tijd bij het team. Hoewel VeeKay zijn carrière bij ECR begon met veelbelovende prestaties is de toekomst onzeker voor de 24-jarige Nederlander.

Na de seizoensafsluiter in Nashville ontving VeeKay het teleurstellende nieuws dat zijn contract niet verlengd zou worden. Motorsport.com berichtte dat ECR aanvankelijk aangaf dat er in 2025 plek voor hem zou zijn.

Echter, na een onverwacht telefoontje naar zijn management bleek die kans alsnog van de baan. Niet veel later werd Alexander Rossi als VeeKay’s opvolger aangekondigd.

De timing van deze beslissing was uiterst ongelukkig voor VeeKay, aangezien veel teams hun line-ups voor 2025 al aan het vastleggen waren. Volgens Motorsport.com had VeeKay eerder dit jaar diverse opties binnen de IndyCar, maar het onlangs geïntroduceerde chartersysteem gooide roet in het eten.

Als VeeKay er niet in slaagt om een zitje in de IndyCar te bemachtigen voor 2025, zijn er nog andere opties, zoals het IMSA SportsCar Championship. Benieuwd wat de toekomst voor de Nederlander zal brengen.