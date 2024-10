Onverwacht afscheid: Sterkhouder vertrekt bij Ed Carpenter Racing

Van Kalmthout maakte zijn debuut bij Ed Carpenter Racing in 2020 en groeide in vijf seizoenen uit tot een vaste waarde binnen het team. Gedurende deze periode behaalde hij vier podiumplekken, twee pole-positions en één overwinning.

Het besluit om niet door te gaan met Van Kalmthout komt volgens RACER aan als een verrassing, vooral omdat er recent nog gesprekken waren over een contractverlenging van één jaar. De timing van de beslissing lijkt voor VeeKay het meest onverwacht.

Ed Carpenter Racing heeft nog niet bekendgemaakt wie Van Kalmthout zal vervangen in de bolide met startnummer 21. Ook over de bezetting van de auto met nummer 20 is nog geen duidelijkheid gegeven.

Teams zoals Juncos Hollinger Racing, Dale Coyne Racing en Rahal Letterman Lanigan Racing hebben hun line-ups voor 2025 nog niet definitief vastgelegd. Hierdoor blijven de opties voor VeeKay open voor het komende seizoen.

Van Kalmthout sloot het seizoen 2024 af als dertiende in het kampioenschap, een positie die hij behaalde na een sterke reeks in de tweede helft van het seizoen.

