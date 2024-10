Paniek in de tent? Heel slechte cijfers van kleine Belgische garages

Een aantal van de grote garages en autoverdelers in ons land doen het prima. De kleine handelaar lijkt er echter de dupe van te zijn. Nog nooit gingen zoveel kleine garages failliet de voorbije maanden.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn in ons land 8.391 ondernemingen failliet verklaard. Daarvan zijn er liefst 333 garagehouders. Dat is een stijging van bijna 22 procent in vergelijking met vorig jaar dezelfde tijd.

Distributielandschap in volle verandering

"Het distributielandschap is in volle verandering. Merken zetten het mes in hun dealernetwerk, waarbij de kleintjes eruit moeten", is Filip Rylant, woordvoerder van sector­federatie Traxio, duidelijk bij Het Nieuwsblad.

"De best presterende dealers blijven aan boord, maar krijgen een ander contract: zij zijn niet langer concessiehouder die auto's van de invoerder koopt en aan de man brengt, maar moeten in een agentschapsmodel stappen."

Top-10 in schril contrast met de kleinere spelers

Marktonderzoeksbureau Aumacon becijferde dat de tien grootste autodealers vorig jaar goed waren voor 30 procent van de totale autoverkoop. Dat is een verdubbeling op vijf jaar.

Rylant is zeer duidelijk over het waarom: "Dealers staan voor steeds zwaardere investeringen in infrastructuur - om de zoveel jaar hun showroom moderniseren volgens de huisstijl opgelegd door het merk - en in apparatuur, want de technologie wordt almaar geavanceerder. Bijgevolg verandert ook het profiel van de medewerkers: meer hooggeschoold, en dus hogere lonen."