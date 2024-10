Dit zijn de grootste autodealers in België

De auto is en blijft enorm populair in België. Ook in 2023 werden er heel wat auto's verkocht. Nu is ook duidelijk wie er het meeste heeft verkocht. D'Ieteren grijpt opnieuw de macht.

D'Ieteren Mobility Company is ondertussen al tientallen jaren bekend. De autodealer kende in 2023 een echt boerenjaar en is daardoor opnieuw helemaal de 'beste' geworden in de vergelijkingen.

Waar ze in 2022 'amper' 22.874 auto's verkochten, zijn er dat in 2023 liefst 32.998. Een stijging met maar liefst 44 procent. Daarmee troeven ze vrij nipt Van Mossel Automotive Group af in de stand.

D'Ieteren troeft Van Mossel af

Van Mossel daalt zo van de eerste naar de tweede plaats, maar doet het met 31.205 verkochte wagens nog steeds meer dan twintig procent beter dan een jaartje eerder.

Autosphere vervolledigt het podium, weliswaar op vrij ruime afstand met 16.913 wagens. Zij stegen wel een aantal plaatsen en in percentage gingen ze liefst 70 procent vooruit.

De rest van de top-10

A&M Invest, Tesla Motors Belgium, Groupe RMGA, Hedin Automotive, Valckenier Groep, Groupe Schyns en Groupe L. Louyet zitten ook nog in de top-10 van de meestverkopende autodealers in België. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek in Het Nieuwsblad.