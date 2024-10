Sterke man van de FIA is het beu: "Nooit zullen we dat krijgen, alleen maar bagger over ons hoofd"

Mohammed Ben Sulayem is sinds 2021 actief als voorzitter van de FIA. Nu heeft hij zich in een interview uitgelaten over zijn eerste drie jaar als sterke man en daarbij toch wel met scherp geschoten.

De voorbije weken kwam Mohammed Ben Sulayem opnieuw in het oog van de storm terecht. Zijn uitspraken over Max Verstappen, over de rapcultuur en het uitdelen van taakstraffen?

Sterke man is het beu

Het beroerde het rijderskamp, de analisten én de supporters. Volgens Mohammed Ben Sulayem is het tekenend. Hij merkt dat hij persoonlijk en de FIA als orgaan veel negativiteit voelen in het algemeen.

"Nee, we zullen nooit de eer krijgen. Onmogelijk. We krijgen alleen maar bagger over ons heen. Dat weet ik", klinkt het streng bij Motorsport. "Iedereen behalve de FIA mag met de eer gaan lopen, behalve de FIA."

Nooit de credits krijgen ...

"Toen ik het overnam, hadden we operationele kosten van min 20 miljoen euro. Waarom? Omdat we net als iedereen ons inkomen hebben. Liberty Media heeft geweldig werk geleverd bij het transformeren van de Formule 1."

"Ik steun ze in wat ze doen. De FIA werkt met hen op de best mogelijke manier. De reglementen en het bestuur zijn echter het werk van de FIA en zo laten we iedereen geld verdienen. Veilig racen, plezier voor de rijders, ... De FIA zal nooit de credits krijgen. Onmogelijk."