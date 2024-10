'Dit team trekt aan de mouw van jong F1-talent'

Voor het Formule 1-seizoen van 2025 is er nog maar één plek vrij, namelijk het tweede stoeltje bij het team van Sauber. Terwijl Nico Hülkenberg zijn contract al heeft verlengd, is het nog onzeker wie zijn teamgenoot zal worden.

Valtteri Bottas is een kanshebber om zijn plaats te behouden. Zijn ervaring in de Formule 1 maakt hem een sterke optie, maar er is groeiende concurrentie van jongere coureurs.

Sauber of Williams?

Franco Colapinto zou wel eens de man kunnen zijn die hem zijn zitje zou kunnen afnemen. Volgens Formule1.nl is er wel degelijk een mogelijkheid dat Sauber de jonge Mexicaan zou willen in huis halen.

Dit seizoen maakte hij indruk bij Williams, maar voor volgend jaar zijn daar alle stoeltjes al bezet. Williams-teambaas James Vowles sluit daarom niet uit dat Colapinto bij Sauber terechtkomt.

Groot talent

Toch kan Colapinto ook verkiezen om nog te blijven bij Williams, in de hoop later in 2026 een kans te krijgen bij die renstal. Voor 2025 zal dat alvast niet het geval zijn, tot spijt van de analisten.

De fans hopen vurig dat er ook volgend seizoen zal kunnen worden genoten van Colapinto, want zijn acties zijn echt wel angstloos te noemen. Ook de analisten zijn vol lof. "Het is duidelijk dat hij een plekje moet krijgen. Hij gaat het niet krijgen, maar toch", opperde Dennis Xhaët in The Paddock.