🎥 De hectische eerste bocht in Formule 1 vanuit het veld bekeken - fans vallen in zwijm voor onverwachte held: "Wat een ballen!"

De eerste bocht in een Grote Prijs Formule 1 is echt wel iets bijzonder. En dat was in Singapore ook niet anders. Als je het vanuit de buik van 'het peloton' ziet, dan wordt het zelfs nog een beetje vreemder en indrukwekkender.

De FIA heeft beelden gedeeld van hoe de start eruit zit in zo'n Grote Prijs. Als voorbeeld werd de Grote Prijs van Singapore genomen van afgelopen weekend. Best wel indrukwekkend te noemen.

De start werd via verschillende standpunten van on board-camera's van verschillende rijders uit het pak bekeken. En zo kan je de verschillende inhaalacties ook meteen vanuit verschillende hoeken zien.

Supporters in zwijm voor Colapinto

Dat was ook enorm naar de zin van de supporters. ZIj genoten zichtbaar van wat er allemaal gebeurde in die eerste bocht en reageerden ook massaal op X over de hele zaak.

Daarbij was er vooral veel lof voor de 21-jaar jonge Argentijn Franco Colapinto. De rijder van Williams is nog maar een paar races aan de slag als Formule 1-rijder bij het team waar hij vanuit de opleidingsploeg is gekomen.

De fans hopen vurig dat er ook volgend seizoen zal kunnen worden genoten van Colapinto, want zijn acties zijn echt wel angstloos te noemen.

Colapinto's move was one you see people do on the F1 game, the balls to do it off the line is insane! — Throttle Junkie (@ThrottlJunkieF1) September 24, 2024

Franco's content is damn šŸ”„ i want this guy badly to find a seat for next season — Haz šŸ¤ (@F1Haz_X) September 24, 2024

Franco brave move.. šŸ‘ŒšŸ» — MrDeepak (@X_MrDeepak) September 24, 2024