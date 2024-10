šŸŽ„ Nederlands tv-programma lacht met Verstappen-rel: wat als er microfoontjes op het voetbalveld zijn?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem had eerstĀ opgeroepen aan de rijders om minder te gaan vloeken vanaf heden en zeker in de wedstrijdradio.Ā Dat was het begin van een rel die nu toch al twee weken aan de gang is. Max Verstappen kreeg zelfs een taakstraf.

Max Verstappen kreeg uiteindelijk een taakstraf opgelegd voor het vloeken tijdens een persconferentie. En daarop reageerde hij meteen bikkelhard door bij een volgende persconferentie niets meer te willen zeggen. Buiten reageerde hij wél nog een keertje uitvoerig op een en ander. Daarbij schuwde hij de kritiek niet, al voor de race in Singapore op zondag. Nederlanders lachen met de zaak Later gaf hij aan dat hij zelfs twijfelt over zijn toekomst in de Formule 1. Meer dan genoeg aanleiding voor diverse analisten en programmamakers om toch een en ander los te laten op de wereld. Zo deden ze ook in De Avondshow met Arjen Lubach op de Nederlandse televisie meer dan hun duit in het zakje. Zij gingen de hele zaak rond het vloeken van Verstappen ridiculiseren op verschillende manieren. In het filmpje zie je ook wat er zou gebeuren als er microfoontjes op een voetbalveld zouden geïnstalleerd worden. Een gek idee, zoveel is duidelijk. Geniet mee van de beelden. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden in beslag nemen.