Max Verstappen is het beu en boycot persmoment: "Belachelijk"

Dit weekend staat de Grote Prijs van Singapore op het programma. Max Verstappen zal zondag op de tweede plaats aan de Grote Prijs beginnen. Er was deze week vooral over iets anders heel wat te doen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem had deze week opgeroepen aan de rijders om minder te gaan vloeken vanaf heden en zeker in de wedstrijdradio. Max Verstappen vond dat Ben Sulayem niet meteen een reden tot klagen had.

Waarop hij een vloekwoord lanceerde tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Singapore. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk een taakstraf van de FIA.

Max Verstappen woke up this morning and decided to tell the truth.pic.twitter.com/K1srDz58C1 — MarcšŸŽ (@433_marc) September 19, 2024

Max Verstappen kon er allerminst om lachen. Hij wilde eerst geen antwoord geven op de gestelde vragen. "Want dan zou ik misschien een boete of een extra straf krijgen", aldus Verstappen.

Geen offiiceel persmoment, maar ...

Geen officieel persmoment dus. Maar daarna wilde hij wél praten en dat deed hij bijzonder vrijuit. "Het is belachelijk wat er allemaal gebeurd is", noteerde ESPN.

"De FIA wil een precedent scheppen. Mensen kregen waarschuwingen of een kleine boete en nu willen ze met mij een nog groter voorbeeld stellen. Dat is raar, want ik heb niet op iemand anders gevloekt, enkel op mijn auto."