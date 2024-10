Teleurstellende resultaten: Aston Martin overweegt nieuwe strategie en kijkt naar de concurrent

Aston Martin heeft dit jaar teleurstellende resultaten behaald, maar het team twijfelt of grote updates noodzakelijk zijn.

In het begin van 2023 was Aston Martin Racing nog een van de grootste verrassingen in de Formule 1, maar halverwege het seizoen is het team uit Silverstone een van de teleurstellingen. Ze staan momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap met een redelijke voorsprong op de zesde plaats.

Een van de oorzaken van de terugval is een mislukte update. Tijdens de race in Imola werd een nieuwe vloer gepresenteerd, maar die voldeed totaal niet aan de verwachtingen.

Teambaas Mike Krack heeft gesuggereerd dat het team in de rest van dit seizoen en in de toekomst meer de aanpak van McLaren zal volgen als het gaat om het introduceren van updates. McLaren heeft vaak gekozen voor kleinere updates en laat de vloer meestal met rust. Dit blijkt een veilige optie te zijn.

Krack heeft aangegeven dat het team nauwlettend de snelheid van McLaren in de gaten houdt. "Er zijn wel enkele updates waarvan je kunt zien dat ze een direct effect hebben, maar bijvoorbeeld in Zandvoort introduceerden ze heel kleine aanpassingen. Het zijn kleine componenten hier en daar", legt hij uit aan Motorsport.com.

"Het draait niet meer alleen om het vinden van de meeste downforce. Het is nu een uitdaging om stabiliteit te vinden, terwijl je tegelijkertijd de balans en belasting van de auto goed houdt", besluit Krack.