Jefferson Slack heeft grote ambities met Aston Martin: "Op deze datum strijden we voor titels"

Aston Martin heeft grote ambities om snel een kampioenschap te winnen in de Formule 1. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het versterken van het team, onder meer met de komst van grote namen als Adrian Newey, Andy Cowell en Enrico Cardile.

Commercieel directeur Jefferson Slack benadrukt dat Aston Martin in 2026 klaar wil zijn om mee te strijden om overwinningen en uiteindelijk de titel. Hij legt uit dat het team de afgelopen jaren hard gewerkt heeft aan het uitbreiden van hun personeelsbestand en het verbeteren van hun faciliteiten. Het doel is om van Aston Martin het best georganiseerde team te maken met de grootste namen uit de autosport.

Adrian Newey

Een belangrijk onderdeel van deze ambitie is de komst van ontwerper Adrian Newey, die vanaf 2025 bij Aston Martin aan de slag gaat. Volgens Slack zal Newey een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de auto voor 2026, wanneer de Formule 1 nieuwe regels introduceert.

Naast de expertise van Newey wijst Slack ook op de nieuwe faciliteiten die het team tot zijn beschikking krijgt. Een gloednieuwe windtunnel en een fabriek in samenwerking met Honda versterken de technische mogelijkheden van het team. Deze innovaties moeten Aston Martin in staat stellen om in 2026 voor de overwinningen te strijden en een jaar later voor de titels.

De komst van Newey past volgens Slack perfect bij de langetermijnvisie van het team. Hij ziet de samenwerking als een bevestiging van het vertrouwen dat het team heeft in de toekomst. De grote regelwijzigingen in 2026 bieden volgens Slack een unieke kans voor Aston Martin om zich te onderscheiden.

Met de juiste mensen en technologie hoopt Aston Martin in 2026 een serieuze titelkandidaat te zijn. Slack is ervan overtuigd dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen om dit doel te bereiken.