Michael Schumacher maakt eerste publieke verschijning sinds ski-ongeluk

Michael Schumacher heeft naar verluidt zijn eerste publieke verschijning gemaakt sinds zijn ski-ongeluk.

Volgens Planet F1 woonde Schumacher de bruiloft van zijn dochter Gina-Maria bij. De ceremonie vond plaats in hun villa op Mallorca.

Schumacher's ski-ongeluk in december 2013 leidde tot ernstige hoofdverwondingen, nadat hij met zijn hoofd tegen een rots was gebotst tijdens het skiën. Na het ongeval verbleef hij maandenlang in een coma en sindsdien is hij grotendeels uit het openbaar leven gebleven.

Zijn familie is zeer beschermend geweest over zijn privacy en heeft ervoor gekozen om details over zijn toestand en herstel geheim te houden. De bruiloft van Gina-Maria was dan ook zeer goed afgeschermd.

Om de privacy van Schumacher te waarborgen, waren er strikte regels van kracht op de bruiloft. Gasten moesten hun mobiele telefoons bij de deur achterlaten om ervoor te zorgen dat er geen foto's werden genomen.

Corrina Schumacher, de vrouw van Michael, heeft in een documentaire op Netflix in 2021 benadrukt hoe belangrijk het is dat Michael zijn privéleven kan blijven genieten. “Michael heeft altijd ons beschermd, en nu beschermen wij Michael."