Het mysterie ontrafeld? Dochter van Michael Schumacher doet iets heel bijzonder op haar trouwfeest

Afgelopen weekend is Gina Schumacher getrouwd. De dochter van Michael Schumacher gaf haar jawoord op Mallorca. Iedereen vroeg zich af of ook de gewezen superkampioen uit de Formule 1 aanwezig zou zijn. Dochterlief kwam echter met een bijzondere actie op de proppen.

Het laatste weekend van september zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan bij de familie van de ex-Formule 1-kampioen Michael Schumacher.

Dochter Gina trouwde namelijk met Iain Bethke, de schoonzoon van de gevierde Formule 1-kampioen. Zaterdag trouwde ze met Iain op het Spaanse eiland Mallorca op een wel zeer mooie locatie nabij Andratx.

Ook op de sociale media toonden ze meteen een aantal mooie beelden van het huwelijk, het decor en vele andere zaken uit de beelden. Het koppel was al zeven jaar samen en besloot de liefde nu te gaan vereeuwigen.

Nog steeds geen duidelijkheid?

Volgens het Duitse tijdschrift Bunte wilde Gina Scumancher vooral graag trouwen in het vakantiehuis op Mallorca dat haar ouders in 2018 voor 30 miljoen euro kochten. Onder de gasten bevonden zich uiteraard moeder Corinna, broer Mick en oom Ralf.

De vraag van een miljoen is natuurlijk of ook vader Michael Schumacher aanwezig was. Sinds zijn ski-ongeluk in 2013 leeft hij uit het zicht en niemand weet wat er precies met hem aan de hand is. Opmerkelijk: volgens Spaanse bronnen zou Gina Schumacher aan de gasten gevraagd hebben om telefoons aan de ingang achter te laten.