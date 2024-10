Christian Horner onthult: "Marko wilde hem al vroeger uit de auto hebben"

Christian Horner heeft onthuld dat Red Bull-adviseur Helmut Marko al na de Grand Prix van Spanje in juni Daniel Ricciardo wilde vervangen.

Ondanks enkele sterke momenten heeft Ricciardo dit seizoen niet genoeg laten zien. Red Bull besloot dan ook om hem na de GP van Singapore te vervangen door Liam Lawson voor de resterende zes races van het seizoen.

Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukte dat het gebrek aan consistentie de belangrijkste reden was voor het nemen van maatregelen. Helmut Marko wilde echter al in juni ingrijpen, na de teleurstellende resultaten in Spanje.

Rond de Grand Prix van Spanje begon de druk op Ricciardo flink toe te nemen. Helmut Marko wilde hem al na deze race uit de auto hebben, maar Horner besloot om hem nog meer tijd te geven.

"Er was al veel druk op hem na Barcelona”, gaf Horner aan in de F1 Nation podcast. "Zijn inconsistentie maakte het uiteindelijk onmogelijk om door te gaan, hoe graag we ook wilden dat hij succesvol zou zijn."

Ricciardo vond zijn motivatie terug tijdens het raceweekend in Montreal, mede dankzij kritiek van voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve. Horner merkte op dat Ricciardo door de woorden van Villeneuve extra gemotiveerd werd en een sterke raceweek neerzette. Helaas was dit niet voldoende om zijn stoeltje te behouden.