Red Bull behoudt Ricciardo als ambassadeur, maar wat betekent dat voor zijn F1-toekomst?

Red Bull heeft Daniel Ricciardo laten weten dat ze hem als ambassadeur binnen het team willen behouden.

De opmerkingen van Christian Horner over een mogelijke terugkeer in de Formule 1 voor de Australiër hebben voor verwarring en speculatie gezorgd. Terwijl de toekomst van de achtvoudige F1-winnaar onduidelijk blijft, lijkt het team zijn waardevolle aanwezigheid te willen behouden.

Tijdens het weekend van de Grote Prijs van Singapore gingen er geruchten dat dit Ricciardo's laatste race zou zijn met het Red Bull-juniorteam VCARB. Hoewel er geen officiële bevestiging kwam, werd kort daarna bekendgemaakt dat Liam Lawson het zitje tot het einde van het seizoen 2024 zou overnemen.

Ondanks deze verschuiving wil Red Bull Ricciardo aan zich binden in een andere rol. Horner bevestigde dat ze de Australiër in een ambassadeursrol binnen het team willen behouden. “Als Liam het niet goed doet, weten we wat Daniel kan.”

In een podcast bespraken Tom Clarkson en Damon Hill de uitspraken van Horner. Ze stelden zich immers vragen over de geloofwaardigheid ervan.

Hill benadrukte de moeilijkheden die coureurs ondervinden bij een terugkeer na een onderbreking. “Ik denk dat het moeilijk is voor een coureur om weer op snelheid te komen.”