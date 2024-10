Helmut Marko doet opmerkelijke bekentenis over het afscheid van Daniel Ricciardo

De carrière van Daniel Ricciardo in de Formule 1 heeft een tumultueuze wending genomen, wat heeft geleid tot zijn vertrek bij het junior team van Red Bull. Deze beslissing werd officieel aangekondigd na de Grote Prijs van Singapore.

Helmut Marko schrijft de neergang van Ricciardo toe aan het verlies van zijn beroemde “killer instinct". Een kenmerk dat hem ooit onderscheidde op het circuit.

“De beslissing om Red Bull Racing te verlaten was het keerpunt in zijn carrière”, merkte Marko op. “Hij had geen winnend voertuig bij zowel Renault als McLaren.”

De Grote Prijs van Singapore voegde een extra laag van complexiteit toe aan de situatie van Ricciardo. Marko onthulde dat Ricciardo vóór de race op de hoogte was gebracht van zijn aanstaande vertrek.

Ondanks de bittersweet afsluiting van zijn tijd bij Red Bull, ging Ricciardo op sociale media in op zijn carrière. “Ik heb van deze sport gehouden mijn hele leven”, schreef hij. “Het is wild en prachtig geweest.”

Hij gaf ook aan dat hij niet van plan is om de handdoek in de ring te gooien en zijn liefde voor racen intact blijft. Fans en critici vragen zich nu af wat de toekomst voor de Australiër in petto heeft.