Christian Horner sluit niet uit dat er nog veranderingen zullen plaatsvinden in de line-up van Red Bull: "Hij heeft genoeg ervaring"

Met het oog op het nieuwe Formule 1-seizoen zijn Max Verstappen en Sergio Pérez de topfavorieten als de coureurs van Red Bull Racing. Toch sluit teambaas Christian Horner niet uit dat er nog veranderingen in de line-up kunnen komen.

Max Verstappen heeft zijn plek bij Red Bull Racing voor 2025 verzekerd, maar de toekomst van Sergio Pérez is minder zeker. Terwijl Verstappen als één van de beste coureurs in de F1 wordt beschouwd, heeft Pérez in de afgelopen races teleurstellende prestaties geleverd. Christian Horner, teambaas van Red Bull, laat weten dat de kans bestaat dat Pérez volgend jaar niet meer bij het team te zien is.

In de F1 Nation-podcast sprak Horner over de situatie van Pérez en benadrukte hij dat het ideaal zou zijn als de Mexicaan zijn vorm van het begin van het seizoen weer terugvindt. "Als Checo zijn oude niveau hervindt, hoeft er niets te veranderen."

De zorgen over Pérez komen na een recente verschuiving in het zusterteam Red Bull, waar Daniel Ricciardo is vervangen door Liam Lawson. Horner spreekt vol zijn vertrouwen uit over Lawson, die eerder dit jaar al voor RB in actie kwam en direct zijn snelheid toonde.

Tsunoda

Lawson zal naast Tsunoda rijden en deze samenwerking biedt een belangrijke kans voor beide coureurs om zich te onderscheiden. Horner benadrukt dat Tsunoda een ervaren en snelle coureur is die in staat is om altijd het beste uit zijn ronde te halen.

“Dit is al zijn vierde seizoen in de Grands Prix, hij heeft dus genoeg ervaring”, benadrukt Horner. De komende zes races zullen cruciaal zijn voor Lawson, die zich meteen kan meten met Tsunoda.