Helmut Marko nuanceert geruchten over Russell en verklapt toekomstvisie van Red Bull

Tijdens de Grand Prix van Singapore gaf Red Bull-teambaas Christian Horner aan dat hij interesse had in Mercedes-coureur George Russell. Toch werd dit al snel genuanceerd door Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Christian Horner verraste in Singapore met de mededeling dat hij George Russell nauwlettend in de gaten houdt. Het contract van de Mercedes-coureur loopt eind 2025 af en Horner ziet in Russell een mogelijke aanwinst voor Red Bull.

Toch liet Helmut Marko in een interview met Motorsport-Total.de weten dat de Brit op dit moment bij Mercedes hoort. "George Russell is net zo snel als Hamilton in de kwalificatie, misschien zelfs wel sneller. Maar onze focus ligt nu volledig op onze junioren."

Liam Lawson

Marko benadrukt dat Red Bull niet van plan is om buiten hun eigen talentenpool te kijken voor toekomstige coureurs. Liam Lawson, één van die talenten, krijgt de komende zes races dan ook de kans om zich te bewijzen.

Naast Lawson zijn er andere jonge coureurs die potentieel tonen. Franco Colapinto en Oliver Bearman hebben indruk gemaakt in de lagere raceklassen, en Marko ziet ook in hen toekomstig F1-materiaal.

De focus van Red Bull op jong talent is een bewuste keuze, vooral omdat de Formule 1 steeds competitiever wordt. Topteams kunnen niet langer uitsluitend vertrouwen op ervaren coureurs. In plaats daarvan moet er ruimte zijn voor jong talent dat zich snel aanpast en de top kan bereiken.