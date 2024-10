Vlaams regeerakkoord heeft nog een aantal pittige zaken voor autorijders in petto

Er is eindelijk een Vlaams regeerakkoord. En dus is de vraag: wat zal dat de komende jaren voor u inhouden als autobestuurder? We zetten nog een aantal interessante zaken op een rijtje.

Formateur Diependaele (N-VA) heeft een akkoord kunnen sluiten met CD&V en Vooruit tot het vormen van een Vlaamse regering. Ondertussen zijn er details uitgelekt uit het Vlaams regeerakkoord. Er zijn een aantal zaken over mobiliteit die interessant zijn naar de aankomende legislatuur, zo gaven we eerder al aan. Ambities bijgesteld op verschillende punten Maar Het Laatste Nieuws diepte nog een paar extra zaken op. Zo zullen er verkeersbelastingen komen, ook voor wie elektrisch zal rijden. De subsidies verdwijnen sowieso zo snel als mogelijk, zo blijkt ook nog uit het regeerakkoord. Wel mag u als bestuurder volgens de krant nog wat langer met een benzine- of dieselwagen rijden. Het verbod ging normaal gezien ingaan op 1 januari 2029, maar zover komt het niet. Vlaanderen stuurt zijn ambities bij en mikt nu op 2035 - dat is ook de Europese deadline. Zes jaar meer tijd dus voor de autobestuurders om zich aan te passen. In Antwerp en Gent komen er ook geen verstrengingen op de LEZ.