Er is een Vlaams regeerakkoord: dit zal het betekenen voor u als autobestuurder

Er is eindelijk een Vlaams regeerakkoord. En dus is de vraag: wat zal dat de komende jaren voor u inhouden als autobestuurder? We zetten een aantal interessante zaken op een rijtje.

Formateur Diependaele (N-VA) heeft een akkoord kunnen sluiten met CD&V en Vooruit tot het vormen van een Vlaamse regering. Ondertussen zijn er details uitgelekt uit het Vlaams regeerakkoord. Er zijn een aantal zaken over mobiliteit die interessant zijn naar de aankomende legislatuur. Daarbij wordt ingezet op verschillende zaken: veiligheid, maar ook inkomsten en taksen. Verkeersveiligheid Er komt om te beginnen volgens De Morgen een nieuw verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersslachtoffers sneller te doen dalen. Zeker over schoolroutes en schoolomgevingen zou daarbij nagedacht worden. Ook de gevaarlijke kruispunten worden aangepakt. Alle kruispunten met verkeerslichten moeten conflictvrij worden: groen en rood voor fietsers en autobestuurders zullen elkaar moeten afwisselen. Inkomsten verwerven Tegen 2030 moet de helft van de verplaatsingen in Vlaanderen duurzaam gebeuren, tegen 2040 willen ze dat dertig procent van alle verplaatsingen met de fiets zou gebeuren. Nog volgens de krant komen er forse investeringen in trams en bussen, met onder meer ook meer middelen voor De Lijn. Die mogen vanaf 2025 ook hun eigen tarieven bepalen. De premie voor de aankoop van een elektrische wagen wordt zo snel als juridisch mogelijk stopgezet, buitenlandse vrachtwagens zullen via een digitaal wegenvignet ook onderworpen worden aan de kilometerheffing.