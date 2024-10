Veel lof voor jonkie: "Hij moet een plekje krijgen in de Formule 1, al gaat hij het niet krijgen"

De jonge Argentijn Franco Colapinto blijft voorlopig indruk maken in de Formule 1. Ook in Singapore was hij opnieuw goed op dreef. En dus is de vraag: kan er een zitje voor hem gevonden worden?

Er is al een tijdje veel lof voor de 21-jaar jonge Argentijn Franco Colapinto. De rijder van Williams is nog maar een paar races aan de slag als Formule 1-rijder bij het team waar hij vanuit de opleidingsploeg is gekomen.

De fans hopen vurig dat er ook volgend seizoen zal kunnen worden genoten van Colapinto, want zijn acties zijn echt wel angstloos te noemen.

Colapinto's move was one you see people do on the F1 game, the balls to do it off the line is insane! — Throttle Junkie (@ThrottlJunkieF1) September 24, 2024

Franco's content is damn šŸ”„ i want this guy badly to find a seat for next season — Haz šŸ¤ (@F1Haz_X) September 24, 2024

Franco brave move.. šŸ‘ŒšŸ» — MrDeepak (@X_MrDeepak) September 24, 2024

Colapinto crack šŸ šŸ‘ — Emiliano Cassani (@TennisplayerARG) September 24, 2024

Ook de analisten zijn vol lof. "Het is duidelijk dat hij een plekje moet krijgen. Hij gaat het niet krijgen, maar toch", opperde Dennis Xhaët in The Paddock. Waarop hij meteen werd bijgetreden door zijn analisten.

Geen plekje in 2025 voor Colapinto?

"Ik dacht eerst dat het misschien wat geluk was. Soms komt er druk bij en gaat het dan wat minder zijn, maar puur op wat je visueel ziet ... Hoe dichter hij bij de muur zit, hoe gecontroleerder hij rijdt."

"Zo goed rijden met een wagen die je helemaal niet kent. Het is uiterst indrukwekkend. Of hij nog een plekje kan krijgen? Er is geen ruildeal mogelijk in mijn ogen, dus het wordt moeilijk. Als je genoeg betaalt ..."