Meteen felle kritiek op FIA-voorzitter na vraag om respect: "Stop daarmee"

De woorden van FIA-voorzitter Ben Sulayem zijn nog niet koud, of daar is al de eerste kritiek. Dat er te weinig begrip is voor de organisatie? Dat gaat er bij de analisten en columnisten niet in.

Mohammed Ben Sulayem is sinds 2021 actief als voorzitter van de FIA. Deze week heeft hij zich in een interview uitgelaten over zijn eerste drie jaar als sterke man en daarbij toch wel met scherp geschoten.

Meteen kritiek van analisten en kenners

De reglementen en het bestuur zijn echter het werk van de FIA en zo laten we iedereen geld verdienen. Veilig racen, plezier voor de rijders, ... De FIA zal nooit de credits krijgen. Onmogelijk", klonk het onder meer bij Motorsport.

Ben Hunt - toonaangevend F1-journalist met een verleden bij het Engelse Sky en nu actief bij Autosport - heeft meteen fel gereageerd op de aantijgingen van de FIA-voorzitter.

Niet vergelijken is de boodschap

"Het is begrijpbaar dat de FIA jaloers is op het succes, lof en rijkdom van Liberty Media. Maar het is altijd moeilijk om de buren in de gaten te houden", verwees hij onder meer naar de film Keeping up with the Joneses.

"De ene is een regulator, de andere een promotor. Ze doen heel andere jobs, met andere financiële modellen. In plaats van geld en respect te zoeken, zouden ze beter de focus leggen op blijven verbeteren. Ze moeten stoppen met vergelijken, al voelen ze het in hun trots."