Jonge Belg heeft nog maar pas zijn rijbewijs, maar is zeer ambitieus en wil het allerhoogste

Thomas Martens is amper achttien jaar oud, maar hij zou wel eens dé next big thing kunnen worden in de Belgische rallywereld. Dit weekend komt hij alvast opnieuw in actie.

In juni dit jaar haalde de achttienjarige Thomas Martens uit Hasselt zijn rijbewijs. Nog deze zomer won hij de Rally van Ieper als jongste deelnemer ooit. En hij lijkt nog meer adelbrieven te kunnen voorleggen. Jongste wereldkampioen? Zelf wil hij binnen de tien jaar wereldkampioen worden als eerste Belg ooit - al is Thierry Neuville op dit moment ook al goed bezig om de wereldtitel misschien wel in huis te gaan halen. Martens noemt zichzelf The Ginger One. De komende maanden zal hij nog deelnemen aan de Spa Rally, nu is hij actief in de East Belgian Rally. Dat doet hij in een Renault Clio Trophy. Pittige race dit weekend In de Omloop van Vlaanderen greep hij onlangs nog naast een tweede plaats door twee lekke banden. De jongeling die al sinds zijn elfde rally rijdt wil nu beter doen. Na de eerste dag staat hij alvast op een tweede plaats. Nard Ippen leidt in zijn categorie de RC5, voor Martens en Leny Cols. Alledrie rijden ze in een Renault Clio Trophy.