Thierry Neuville begint matig aan consolidatie richting Belgische primeur

Neuville is nu leider in het Wereldkampioenschap met 192 punten. Dat zijn er nu 34 meer dan Ott Tänak, Ogier volgt op 38 punten. Er zijn nog drie races te gaan in het seizoen.

De eerste van die drie races is ondertussen in Chili begonnen. Op vrijdag waren er al een aantal zeer verraderlijke etappes te rijden. En Neuville deed het daar niet super, maar ook niet slecht.

Ott Tänak, de Hyundai-ploegmakker van Thierry Neuville, is na de eerste dag de leider. De kloof met Elfyn Evans is wel minder dan een halve seconde, dus er is nog veel mogelijk.

SS6 - 23.32km #RallyChile 🇨🇱



⏱️ 12:16.7



💬 Challenging day out there, I never could really drive fast, every time we tried to push a bit we lost the car. I think we made a mistake in the setup. Let's see what we can do tomorrow. We have to stick more or less with what we have,… pic.twitter.com/UwXRpfqBzi