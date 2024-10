Incident met Verstappen zindert na: "Te onnozel voor woorden"

In de WK-stand heeft Max Verstappen nog steeds een voorsprong van 52 punten op Lando Norris. Met nog zes races te gaan heeft hij dus nog steeds alles in eigen handen. In Singapore ging het vooral over wat Verstappen deed.

Er was veel te doen over het puntje dat Daniel Ricciardo met de snelste ronde afsnoepte van Lando Norris, waardoor Max Verstappen eigenlijk een extra goede zaak deed in de strijd om de wereldtitel.

Te idioot voor woorden?

Maar vooral over het 'vloeken' van Max Verstappen en bijhorende taakstraf. "Heeft de FIA geen belangrijkere dingen te doen? Zoals Verstappen zelf zie: Het zijn toch geen kinderen? Het is te idioot voor woorden", was Dennis Xhaët duidelijk in The Paddock.

"Je reageert vanuit de emotie. In andere sporten wordt constant gevloekt, maar daarin wordt het allemaal niet uitgezonden. En als we *piep* horen, weten we ook wel wat er gezegd wordt."

Het provocerende in Verstappen?

Sam Dejonghe pikte meteen in: "De FIA laat de beelden zien en horen uit commerciële overwegingen en zijn er blij mee, tot er dan iets verkeerds gezegd wordt. Dan zijn ze boos ... Je moet accepteren dat er iets slecht gezegd wordt."

Perez, Leclerc en Russell vloekten achteraf ook nog: "Ze willen van Verstappen een voorbeeld maken, omdat hij voor het provocerende ging door het nog eens te herhalen op de persconferentie."