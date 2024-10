Analisten laten zich uit na de heisa over snelste ronde Ricciardo

Daniel Ricciardo zal meer dan waarschijnlijk zijn afscheid hebben gehad van de Formule 1 in Singapore. Daar snoepte hij met de snelste ronde wel nog een puntje weg van Lando Norris, mogelijk belangrijk in de WK-strijd.

Zak Brown had achteraf dan ook zijn twijfels geuit over de beslissing van Red Bull om Daniel Ricciardo in te zetten voor de snelste ronde tijdens de Singapore Grand Prix.

Snelste ronde voor Ricciardo

Ricciardo's poging om de snelste ronde te rijden hielp Red Bull en Max Verstappen. Brown uitte eerder al kritiek op de strategieën van Red Bull. Zo wijst hij op de voordelen die het team heeft door een zusterteam in de Formule 1 te hebben.

Een punt kan het verschil op zich wel maken. "Ik geloof nooit dat hij het bewust heeft gedaan om zijn ex-team McLaren pijn te doen", aldus Dennis Xhaët bij The Paddock. "Maar het is wel symbolisch."

Zak Brown terecht nerveus?

"Ik denk dat het effectief was om Ricciardo een mooi afscheid te geven. Zo nog een laatste keer knallen", aldus de presentator. Bart Lenaerts had dan weer een andere mening.

"Ik snap wel dat Zak Brown er een beetje nerveus door is en dat hij er iets van zegt. Mercedes heeft dat ook nooit gedaan en ik vind het wel een beetje gevaarlijk."