Geen euforie bij Ferrari na oplossing van hét probleem: "Wachten op de volgende bananenschil"

Ferrari zat de voorbije races met een groot probleem. De auto stuiterde dikwijls over de grid in de voorbije weken. Nu lijkt er een oplossing te zijn gevonden voor die stuiterende auto.

Ferrari is van mening dat het de stuiterproblemen van 2024 te boven is gekomen. Een upgrade van de onderkant van de wagen voor de Grote Prijs van Barcelona lag aan de basis van de problemen.

Problemen te boven gekomen

Het plan was om een betere wagen te krijgen, maar in de snelle(re) bochten begon de wagen plots te stuiteren. En dus moest er een oplossing gevonden worden.

Die lijkt nu te zijn gevonden en dus kunnen ze opnieuw aan de weg terug gaan werken. Dat gaf Jock Clear van Ferrari eerder ook al aan in een reactie aan Autosport.

Nieuwe problemen op komst?

Toch willen ze nog niet te snel euforie kraaien bij de Italiaanse renstal. "We hebben er vertrouwen in dat ons proces werkt. We hebben er vertrouwen in dat we overal bovenop zitten."

"We zullen gewoon wachten op de volgende bananenschil. Het blijft een constante uitdaging voor iedereen", wil Clear bij F1Maximaal toch nog een ferme kanttekening plaatsen. De komende zes races zal meer blijken over wat er nog staat te gebeuren met de Ferrari.